STARTO ENTERTAINMENT公式の無料ポッドキャストサービス『mimi-ni』にて配信される、レギュラーラジオ番組のラインナップ第1弾が公開。16番組が4月15日より配信を開始した。

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『mimi-ni』は、音楽とトークがシームレスにつながる音声配信プラットフォーム。昨年12月よりオリジナル番組『Travis Japan の とらみみ』を配信しており、今回の追加により全17番組のラインナップとなる。配信されるラジオ番組は全国の放送局で放送中のもので、放送日から8日目以降に無料で聴取できる。番組内で流れた楽曲はSpotifyやApple Musicなどの音楽配信サービスと連携し、再生画面からそのまま楽しむことが可能だ。

今回、第1弾として追加されたのは、『嵐・相葉雅紀のレコメン！アラシリミックス』（文化放送／相葉雅紀）、『Kis-My-Ft2 キスマイRadio』（文化放送／Kis-My-Ft2）、『King & Prince 永瀬廉のRadio GARDEN』（文化放送／永瀬廉）、『レコメン！』（文化放送／timelesz 佐藤勝利、原嘉孝）、『Snow Manの素のまんま』（文化放送／Snow Man）などの16番組だ。

あわせて、新機能として複数の番組を横断して楽しめる『番組プレイリスト機能』と、番組を横断して探せる『絞り込み検索機能』が追加された。また、そのほかのレギュラーラジオ番組についても各番組との方針が整い次第、順次追加される予定。今後もオリジナル番組およびレギュラーラジオ番組のラインナップ拡充が進められるとのことだ。

（文＝リアルサウンド編集部）