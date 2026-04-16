広島の初代総監督が逝去「クラブのために多大なるご尽力をいただきました」
サンフレッチェ広島は16日、初代総監督の今西和男氏が同日に逝去(享年85歳)したことを発表した。
今西氏は東京教育大卒業後に東洋工業(現マツダ)へ入社。同サッカー部でDFとして活躍し、日本代表にも選出された。
引退後は社業を経てサッカー界に復帰。サッカー部のプロリーグ参入やサンフレッチェ広島の誕生に大きく貢献した。現クラブの発足後は、コーチングやスカウティングなどで手腕を発揮。現在に至る礎を築いた。
クラブは公式サイトで「サンフレッチェ広島の基盤と、育成型クラブの土台を築き上げ、クラブのために多大なるご尽力をいただきました」と感謝。「ご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申し上げますとともに、心よりご冥福をお祈りいたします」と述べた。
今西氏は東京教育大卒業後に東洋工業(現マツダ)へ入社。同サッカー部でDFとして活躍し、日本代表にも選出された。
引退後は社業を経てサッカー界に復帰。サッカー部のプロリーグ参入やサンフレッチェ広島の誕生に大きく貢献した。現クラブの発足後は、コーチングやスカウティングなどで手腕を発揮。現在に至る礎を築いた。
クラブは公式サイトで「サンフレッチェ広島の基盤と、育成型クラブの土台を築き上げ、クラブのために多大なるご尽力をいただきました」と感謝。「ご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申し上げますとともに、心よりご冥福をお祈りいたします」と述べた。