　16日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　303691　　　64.6　　　 59020
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 46927　　　57.9　　　　3767
３. <1321> 野村日経平均　　 30621　　　76.0　　　 62390
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　 19485　　　17.5　　　 70300
５. <1360> 日経ベア２　　　 18019　　 -10.2　　　　92.4
６. <1579> 日経ブル２　　　 15278　　　36.1　　　 637.0
７. <2644> ＧＸ半導日株　　　7907　　　 2.4　　　　3671
８. <1329> ｉＳ日経　　　　　7725　　 104.4　　　　6210
９. <1306> 野村東証指数　　　7130　　　19.3　　　 404.4
10. <1540> 純金信託　　　　　6243　　 -10.0　　　 23045
11. <1542> 純銀信託　　　　　4834　　 -31.2　　　 37290
12. <1330> 上場日経平均　　　4617　　　78.1　　　 62450
13. <1545> 野村ナスＨ無　　　3787　　 120.7　　　 42250
14. <1568> ＴＰＸブル　　　　3722　　 -15.1　　　 888.3
15. <200A> 野村日半導　　　　3686　　　 9.0　　　　3770
16. <1615> 野村東証銀行　　　3209　　　-6.8　　　 641.9
17. <1398> ＳＭＤリート　　　3168　　 186.2　　　1972.0
18. <1671> ＷＴＩ原油　　　　2944　　 -38.7　　　　4842
19. <1320> ｉＦ日経年１　　　2839　　　55.6　　　 62110
20. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　2746　　　31.2　　　　2358
21. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2682　　　24.3　　　　 152
22. <1346> ＭＸ２２５　　　　2500　　　99.5　　　 62050
23. <1489> 日経高配５０　　　2181　　　-7.2　　　　3197
24. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1997　　　53.6　　　2104.0
25. <1358> 上場日経２倍　　　1694　　　12.3　　　112550
26. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1678　　 -29.3　　　 395.5
27. <1655> ｉＳ米国株　　　　1559　　　13.0　　　 805.9
28. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1527　　　60.4　　　　3629
29. <2036> 金先物Ｗブル　　　1371　　 -20.8　　　207350
30. <2244> ＧＸＵテック　　　1299　　 -23.8　　　　3230
31. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1150　　 -27.3　　　 61500
32. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 974　　 -20.1　　　 70270
33. <314A> ｉＳゴールド　　　 926　　 -19.8　　　 362.8
34. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 886　　　50.7　　　　9816
35. <1356> ＴＰＸベア２　　　 863　　　-1.8　　　 126.2
36. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 849　　　 2.3　　　 32200
37. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 765　　　54.2　　　　　95
38. <2510> 野村国内債券　　　 744　　3620.0　　　 822.4
39. <1571> 日経インバ　　　　 674　　 134.0　　　　 340
40. <1699> 野村原油　　　　　 673　　　-0.1　　　 586.5
41. <2559> ＭＸ全世界株　　　 618　　 -36.6　　　 27830
42. <521A> ｉＦＦＮＧ金　　　 598　　　-6.6　　　　2011
43. <1328> 野村金連動　　　　 588　　 -33.9　　　 18130
44. <2631> ＭＸナスダク　　　 521　　　87.4　　　 29945
45. <2038> 原油先Ｗブル　　　 477　　 -37.5　　　　2488
46. <1623> 野村鉄鋼非鉄　　　 465　　 -34.0　　　 72970
47. <2516> 東証グロース　　　 461　　 157.5　　　 625.3
48. <2080> ＰＢＲ１解消　　　 442　　 718.5　　　　1839
49. <1580> 日経ベア　　　　　 431　　 -26.9　　　 900.7
50. <2243> ＧＸ半導体　　　　 428　　 -14.1　　　　3510
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)

株探ニュース