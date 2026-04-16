ETF売買代金ランキング＝16日大引け
16日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 303691 64.6 59020
２. <1357> 日経Ｄインバ 46927 57.9 3767
３. <1321> 野村日経平均 30621 76.0 62390
４. <1458> 楽天Ｗブル 19485 17.5 70300
５. <1360> 日経ベア２ 18019 -10.2 92.4
６. <1579> 日経ブル２ 15278 36.1 637.0
７. <2644> ＧＸ半導日株 7907 2.4 3671
８. <1329> ｉＳ日経 7725 104.4 6210
９. <1306> 野村東証指数 7130 19.3 404.4
10. <1540> 純金信託 6243 -10.0 23045
11. <1542> 純銀信託 4834 -31.2 37290
12. <1330> 上場日経平均 4617 78.1 62450
13. <1545> 野村ナスＨ無 3787 120.7 42250
14. <1568> ＴＰＸブル 3722 -15.1 888.3
15. <200A> 野村日半導 3686 9.0 3770
16. <1615> 野村東証銀行 3209 -6.8 641.9
17. <1398> ＳＭＤリート 3168 186.2 1972.0
18. <1671> ＷＴＩ原油 2944 -38.7 4842
19. <1320> ｉＦ日経年１ 2839 55.6 62110
20. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 2746 31.2 2358
21. <1459> 楽天Ｗベア 2682 24.3 152
22. <1346> ＭＸ２２５ 2500 99.5 62050
23. <1489> 日経高配５０ 2181 -7.2 3197
24. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1997 53.6 2104.0
25. <1358> 上場日経２倍 1694 12.3 112550
26. <1475> ｉＳＴＰＸ 1678 -29.3 395.5
27. <1655> ｉＳ米国株 1559 13.0 805.9
28. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1527 60.4 3629
29. <2036> 金先物Ｗブル 1371 -20.8 207350
30. <2244> ＧＸＵテック 1299 -23.8 3230
31. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1150 -27.3 61500
32. <1326> ＳＰＤＲ 974 -20.1 70270
33. <314A> ｉＳゴールド 926 -19.8 362.8
34. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 886 50.7 9816
35. <1356> ＴＰＸベア２ 863 -1.8 126.2
36. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 849 2.3 32200
37. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 765 54.2 95
38. <2510> 野村国内債券 744 3620.0 822.4
39. <1571> 日経インバ 674 134.0 340
40. <1699> 野村原油 673 -0.1 586.5
41. <2559> ＭＸ全世界株 618 -36.6 27830
42. <521A> ｉＦＦＮＧ金 598 -6.6 2011
43. <1328> 野村金連動 588 -33.9 18130
44. <2631> ＭＸナスダク 521 87.4 29945
45. <2038> 原油先Ｗブル 477 -37.5 2488
46. <1623> 野村鉄鋼非鉄 465 -34.0 72970
47. <2516> 東証グロース 461 157.5 625.3
48. <2080> ＰＢＲ１解消 442 718.5 1839
49. <1580> 日経ベア 431 -26.9 900.7
50. <2243> ＧＸ半導体 428 -14.1 3510
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 303691 64.6 59020
２. <1357> 日経Ｄインバ 46927 57.9 3767
３. <1321> 野村日経平均 30621 76.0 62390
４. <1458> 楽天Ｗブル 19485 17.5 70300
５. <1360> 日経ベア２ 18019 -10.2 92.4
６. <1579> 日経ブル２ 15278 36.1 637.0
７. <2644> ＧＸ半導日株 7907 2.4 3671
８. <1329> ｉＳ日経 7725 104.4 6210
９. <1306> 野村東証指数 7130 19.3 404.4
10. <1540> 純金信託 6243 -10.0 23045
11. <1542> 純銀信託 4834 -31.2 37290
12. <1330> 上場日経平均 4617 78.1 62450
13. <1545> 野村ナスＨ無 3787 120.7 42250
14. <1568> ＴＰＸブル 3722 -15.1 888.3
15. <200A> 野村日半導 3686 9.0 3770
16. <1615> 野村東証銀行 3209 -6.8 641.9
17. <1398> ＳＭＤリート 3168 186.2 1972.0
18. <1671> ＷＴＩ原油 2944 -38.7 4842
19. <1320> ｉＦ日経年１ 2839 55.6 62110
20. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 2746 31.2 2358
21. <1459> 楽天Ｗベア 2682 24.3 152
22. <1346> ＭＸ２２５ 2500 99.5 62050
23. <1489> 日経高配５０ 2181 -7.2 3197
24. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1997 53.6 2104.0
25. <1358> 上場日経２倍 1694 12.3 112550
26. <1475> ｉＳＴＰＸ 1678 -29.3 395.5
27. <1655> ｉＳ米国株 1559 13.0 805.9
28. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1527 60.4 3629
29. <2036> 金先物Ｗブル 1371 -20.8 207350
30. <2244> ＧＸＵテック 1299 -23.8 3230
31. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1150 -27.3 61500
32. <1326> ＳＰＤＲ 974 -20.1 70270
33. <314A> ｉＳゴールド 926 -19.8 362.8
34. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 886 50.7 9816
35. <1356> ＴＰＸベア２ 863 -1.8 126.2
36. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 849 2.3 32200
37. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 765 54.2 95
38. <2510> 野村国内債券 744 3620.0 822.4
39. <1571> 日経インバ 674 134.0 340
40. <1699> 野村原油 673 -0.1 586.5
41. <2559> ＭＸ全世界株 618 -36.6 27830
42. <521A> ｉＦＦＮＧ金 598 -6.6 2011
43. <1328> 野村金連動 588 -33.9 18130
44. <2631> ＭＸナスダク 521 87.4 29945
45. <2038> 原油先Ｗブル 477 -37.5 2488
46. <1623> 野村鉄鋼非鉄 465 -34.0 72970
47. <2516> 東証グロース 461 157.5 625.3
48. <2080> ＰＢＲ１解消 442 718.5 1839
49. <1580> 日経ベア 431 -26.9 900.7
50. <2243> ＧＸ半導体 428 -14.1 3510
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
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