16日の日経平均株価は前日比1384.10円（2.38％）高の5万9518.34円と3日続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は901、値下がりは605、変わらずは65と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を251.01円押し上げ。次いで東エレク <8035>が233.31円、ＳＢＧ <9984>が183.43円、ＴＤＫ <6762>が147.58円、ダイキン <6367>が61.68円と続いた。



マイナス寄与度は13.11円の押し下げでコマツ <6301>がトップ。以下、ベイカレント <6532>が9.62円、中外薬 <4519>が6.64円、クボタ <6326>が4.81円、住友不 <8830>が4.56円と並んだ。



業種別では33業種中24業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、電気機器、繊維製品、その他製品が続いた。値下がり上位には鉱業、水産・農林業、陸運業が並んだ。



株探ニュース