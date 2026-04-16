16日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数335、値下がり銘柄数202と、値上がりが優勢だった。



個別ではエコモット<3987>、ＶＡＬＵＥＮＥＸ<4422>、ステラファーマ<4888>、アスタリスク<6522>がストップ高。Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A>、ＧＶＡ ＴＥＣＨ<298A>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>は一時ストップ高と値を飛ばした。ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ<135A>、カウリス<153A>、インフォメティス<281A>、ミーク<332A>、ジェイドグループ<3558>など19銘柄は年初来高値を更新。ｎｏｔｅ<5243>、ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ<456A>、パワーエックス<485A>、リビン・テクノロジーズ<4445>、エヌ・ピー・シー<6255>は値上がり率上位に買われた。



一方、ユナイテッド＆コレクティブ<3557>がストップ安。Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ<218A>、ラクサス・テクノロジーズ<288A>、海帆<3133>、夢展望<3185>、インターファクトリー<4057>など13銘柄は年初来安値を更新。フィットクルー<469A>、コアコンセプト・テクノロジー<4371>、リファインバースグループ<7375>、グローム・ホールディングス<8938>、ＡｌｂａＬｉｎｋ<5537>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース