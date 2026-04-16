16日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比41.6％増の5461億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同55.6％増の4603億円だった。



個別ではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日本成長株アクティブ <2083> 、ｉシェアーズ ＡＩ グローバル・イノベーション <408A> 、グローバルＸ クリーンテック－日本株式 <2637> 、グローバルＸ ステーブルコイン＆トークンビジネス <512A> 、ステート・ストリート Ｓ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） <449A> など60銘柄が新高値。楽天ＥＴＦ－日経ダブルインバース指数連動型 <1459> 、上場インデックスファンドＳ＆Ｐ インバース <2240> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００インバース <2842> 、ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信 <1356> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> など17銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が4.12％高、ＭＡＸＩＳ米国ＡＩインフラ株上場投信 <552A> が4.06％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ レバレッジ <2869> が3.81％高、グローバルＸ 半導体・トップ１０－日本株式 ＥＴＦ <282A> が3.57％高、上場インデックスファンド日経半導体株 <213A> が3.57％高と大幅な上昇。



日経平均株価が1384円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金3036億9100万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金1909億6000万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が469億2700万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が306億2100万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が194億8500万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が180億1900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が152億7800万円の売買代金となった。



株探ニュース