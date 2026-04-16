Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は１６日、クラブ創設３０周年を迎えた。中学に入学した１２歳の時に札幌Ｕ―１５入りし、同１８、トップと札幌一筋で歩んできたＭＦ荒野拓馬は「振り返ってみれば人生の半分以上をこのクラブで過ごし、このクラブとともに育ってきた。今、このクラブで仕事が出来ているということを誇りに感じて、しっかりと後世につなげていきたい」と節目の１日に対し、感無量の面持ちを見せた。

２０日に３３歳の誕生日を迎える。１８日のＪ３松本戦は、３２歳ラストマッチとなる。１つ年を取ることにあたり、掲げるテーマを口にした。「（この前も）お世話になっている７０代の方と食事をさせていただいた。１８歳の時にその方と出会って。その時は初々しくて、そこからチームの中心になってきて、キャプテンも経て、今こうやってチームのベテランとしてプレーしている。そういうのを見ていて『順調に年をとっているからいいんじゃないか。しっかり順を追って成長していってるのは楽しい』と言葉をかけてもらって。これからもそういう風に言われるように、順調に年を取っていきたい」。目標とするのは「４０歳までは現役で」。大好きなサッカーを長く続けるために、今後も一歩ずつ「順調」に歩を進めていく。

松本戦が行われるのは改修工事を終えた札幌厚別公園競技場。チームにとって３年ぶりの公式戦となる同競技場で、荒野はプロで挙げた２６得点中、７点を奪っている。プロ２年目の２０１３年７月７日、３―０で勝った福岡戦ではプロ初ゴールを含む２得点。１９年９月１４日の仙台戦（１●３）ではＪ１初得点も飾った。２１年９月１日のルヴァン杯準々決勝第１戦のＦＣ東京戦では、２〇１の決勝点を決めた。思い出の多い場での一戦へ「久々に厚別っていうのもあるし、聖地と言われてる場所で負ける訳にはいかない。今年はまだ点数がないので。そろそろぶちこみたい」と得点も視野に入れた。

クラブ創設３０周年の２日後、自身の誕生日２日前に迎える戦いで、今季初得点を挙げての３試合ぶり勝利へ。荒野が攻守両面を活性化させ、最高の１日とする。（砂田 秀人）