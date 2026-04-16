浦和のマチェイ・スコルジャ監督が１６日、次節鹿島戦（１８日・メルスタ）に向けた監督会見を行った。現在、チームはＰＫ負けを含む５連敗中。苦しいチーム状況で、過去９試合勝利がない（２分け７敗）首位鹿島戦を迎える。指揮官は「鹿島はチャンピオンチーム。バランスのとれており、チームワークもいい。前回の対戦では、２点をリードしながらセットプレーから３失点した。ペナルティーエリア内の守備をしっかりやっていかないといけない」と話した。

２月２８日のホーム鹿島戦では、前半１９分までに２点を先制。しかし、その後はＰＫ、ＣＫからの失点で追いつかれると、後半４５分に再びＣＫから決められ、逆転負けを喫した。その後も前節追いつかれてＰＫ負けを喫した東京Ｖ戦など、後半残り２０分のゲームマネジメントに課題を抱える浦和。スコルジャ監督は「試合の最後まで、決意を持って戦うことは改善していかなければいけない。いかなる状況でも、スタメンでもサブでも、プレータイムが５分でも３０分でも、常にチームのために、という姿勢で臨むことが大切」と語り、自身の交代策も含めた終盤の戦いについて、改善への決意を示した。

なお、肩の負傷から全体練習に合流したＦＷ小森飛絢については、鹿島戦翌日に行う練習試合で実戦復帰することを明かした指揮官。松尾佑介、グスタフソンについては「もう少し待たないといけません」と復帰まで時間がかかることを明言した。