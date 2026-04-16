◆米大リーグ ドジャース８―２メッツ（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

メッツは大谷翔平投手（３１）が先発したドジャース戦で敗戦。２カード連続でスイープされ、８連敗となった。

連敗中のチームを象徴する敗戦となった。２点を追う５回に大谷から２四球を選び１死一、二塁とし、メレンデスが適時エンタイトル二塁打を放って１点を奪い取ったが、先発右腕の前に６回まで２安打１点にとどまった。大谷の連続イニング自責点なしを「３２回２／３」で止めたのがせめてもの意地だった。

選手人件費でメジャー１位のメッツ。同２位ドジャースとの“金満球団対決”は一方的な結果に終わった。

大谷を上回る１５年総額７億６５００万ドル（約１２００億円＝当時）の史上最大契約で獲得した主砲Ｊ・ソト外野手が、３日（同４日）のジャイアンツ戦で右ふくらはぎを痛め負傷者リスト（ＩＬ）入り。その後２勝１０敗で、ナ・リーグ東地区最下位に転落している。

８連敗中の総得点は１２点で１試合平均１・５点。チーム防御率３・８３はメジャー１１番目である一方、総得点６５点は下から５番目の２６位。投打がかみ合ったド軍の戦いがまぶしく見えていたかもしれない。