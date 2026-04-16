元人気グラビアアイドルでタレントの森咲智美(33)が16日、自身のインスタグラムを更新。手際の良い離乳食作りの様子を公開した。



【写真】まるで業者！ずらり並んだバリエーションはお見事

2児のママでもある森崎は「炊飯器で離乳食9品ストック作り」と題し、「1人目のときは3時間かけて作ってた離乳食も、2人目はとにかく時短!時短!!炊飯器に任せてる間に公園でしっかり体力消耗させて 寝かしつけ後の1～1時間半で一気に作るスタイル」と効率的な家事スケジュールを紹介。



続けて、「この日はお米と野菜とツナを一緒に炊いて、そこからアレンジして9品に」とベースの料理から作った「おかかチーズごはん」「わかめごはん」「大根のそぼろ煮」などのメニューを投稿した。それぞれを保存できるよう小分けにし、テーブルの上はまるで配食業者のような品ぞろえとなっている。



夫は今季からプロ野球・オリックスに所属する平沼翔太外野手。2月に家族で東京から大阪へ移住し、森崎も新天地での生活を始めて間もないが、「毎日バタバタだけど、ちょっと余裕ができるだけで子どもとの時間も思いっきり楽しめる すきま時間を見つけてはつかみ食べを作ったり…娘は絶賛つかみ食べ練習中です」と奮闘中だ。



1人目の子育ての経験から、スキルや段取りもレベルアップ。「同じくらいの月齢のパパママさんの参考になれば嬉しいです よかったら保存してやってみてね」と呼びかけた。



バリエーション豊かな品々と手際の良さに、ファンからは「素敵すぎます」「すごい 尊敬します」「Great job」「いろんなメニュー知れてすごくありがたいです」「ママさんのお手本」といった声が寄せられている。



森崎は2023年に平沼と結婚。24年に第1子、25年に第2子を出産した。



（よろず～ニュース編集部）