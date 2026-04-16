１５日の日本テレビ「上田と女が吠える夜」では、「手間抜き家事を極めた女が大集合」企画が放送された。

２０２３年に米ニューヨークに移住した元テレビ東京の大橋未歩アナウンサー（４７）が登場。家の掃除について「私、自発的に片づけられない人間だって自覚があるので、家を片づけるために人を呼びます」と来客を作ることを明かした。

「以前は３時間後に人が来るかも、と妄想でいけたんですよ。でも今は、もう気付いちゃったんですよね」と笑わせた。

日本在住時代とは雰囲気が変わり、ふんわり髪の美白姿がネットでも話題に。

「大橋未歩が綺麗になってる！」「久しぶりに見たがメッチャ綺麗で色気あるなぁ！」「進化してる」「イイ女すぎんか」「キレイすぎるな」「めっちゃ好きな顔」「日本帰って来てるのね」「バラエティで久しぶりに大橋未歩さんを見て嬉しい」と反応する投稿が集まった。

２０１５年にテレビ東京社員と結婚し、１７年に退社。２３年に夫妻で米国に移住している。