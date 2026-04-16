言語学者で明治大学教授、堀田秀吾氏の著書『ハーバード、スタンフォード、科学的に証明された時間をムダにしない人の習慣』（アスコム）から、重要なポイントを抜粋・再編集して特別公開します。今回は「仕事中に眠くなったとき」の対処法について、学術的な知見を交えながら解説します。

仕事中に歯を磨くのも

意外と効果アリ！

歯磨きには、もちろん口を清潔にし、虫歯を予防する効果がありますが、それ以外に「脳の疲労を回復させ、集中力を高める」という驚くべき効果があります。

花王ヒューマンヘルスケア研究センターと千葉大学が、計算作業によって疲労した参加者に歯磨きをしてもらい、脳や心理の状態を測定するという共同研究を行ったところ、歯磨きをしたグループはしなかったグループに比べ、脳の疲労度が有意に低減し、注意力が高まる傾向が確認されたのです。

さらに「リフレッシュ感」「すっきり感」も上昇しており、歯磨きによって脳が活性化していることが示唆されています。

なお、この研究で使われたのは「統合生理研究手法」という、脳波・フリッカーテスト・VAS（自己評価）を組み合わせたもの。

つまり、「歯磨きをすると、スッキリした気がする」という漠然とした主観ではなく、実際に脳の疲労が軽減することが生理学的に証明されたわけです。

仕事や勉強の合間に歯を磨く。1〜2分でできるこの動作が、その後の作業効率を大きく左右します。

同様に、冷たいタオルで顔を拭くという行動も、疲れた脳をリフレッシュさせ、集中力を高めるうえで有効です。

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