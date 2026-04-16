俳優の前田敦子さんは4月15日、自身のInstagramを更新。息子が「プロデュース」したコーディネート姿を披露しました。（サムネイル画像出典：前田敦子さん公式Instagramより）

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俳優の前田敦子さんは4月15日、自身のInstagramを更新。息子が「プロデュース」したコーディネート姿を披露し、反響を呼んでいます。

【写真】前田敦子の息子監修コーデ

「自然体なあっちゃんが見れて嬉しい」

前田さんは「今回コーディネート、写真撮影、順番まで全部子供が考えてくれたの。良いセンス プロデュースしてくれるの可愛いよう」と説明し、8枚のソロショットを投稿しました。息子がチョイスしたのは、デニムセットアップを主軸にしたコーディネート。ファッションセンスの高さがうかがえます。特に、1枚目はポージングまで含め、実際のモデル撮影のようです。

ファンからは「おチビ分かってる！」「センス凄すぎ」「セットアップ、めちゃカッコいい」「自然体なあっちゃんが見れて嬉しい」「名プロデューサーですね！」「息子くんシリーズまた見たい！」などの声が寄せられました。

息子の誕生日をディズニーで祝福

3月13日の投稿では、息子の誕生日を東京ディズニーリゾートで祝福する様子を公開した前田さん。息子がミッキーマウスにハグされるのを見て、前田さんは満面の笑みを浮かべています。ファンからは「息子さん嬉しそう」「あっちゃんが楽しそうで何より」「息子くんを見つめるママの目がめっちゃ優しくて釘付け」といった声が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)