「センス凄すぎ」前田敦子、息子監修のコーデを披露！ 「名プロデューサーですね」「分かってる！」
俳優の前田敦子さんは4月15日、自身のInstagramを更新。息子が「プロデュース」したコーディネート姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】前田敦子の息子監修コーデ
ファンからは「おチビ分かってる！」「センス凄すぎ」「セットアップ、めちゃカッコいい」「自然体なあっちゃんが見れて嬉しい」「名プロデューサーですね！」「息子くんシリーズまた見たい！」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】前田敦子の息子監修コーデ
「自然体なあっちゃんが見れて嬉しい」前田さんは「今回コーディネート、写真撮影、順番まで全部子供が考えてくれたの。良いセンス プロデュースしてくれるの可愛いよう」と説明し、8枚のソロショットを投稿しました。息子がチョイスしたのは、デニムセットアップを主軸にしたコーディネート。ファッションセンスの高さがうかがえます。特に、1枚目はポージングまで含め、実際のモデル撮影のようです。
息子の誕生日をディズニーで祝福3月13日の投稿では、息子の誕生日を東京ディズニーリゾートで祝福する様子を公開した前田さん。息子がミッキーマウスにハグされるのを見て、前田さんは満面の笑みを浮かべています。ファンからは「息子さん嬉しそう」「あっちゃんが楽しそうで何より」「息子くんを見つめるママの目がめっちゃ優しくて釘付け」といった声が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)