青木さやか、野菜たっぷりの健康的な手作り夕食を披露「ロケで野菜の大切さを教えてもらいましたので」
タレントの青木さやか（53）が14日、自身のインスタグラムを更新。“野菜たっぷり”の手作り夕食を披露した。
【写真】「全部素敵だぁ」健康的な手作り夕食を披露した青木さやか
青木は「本日ロケで野菜の大切さを教えてもらいましたので」と報告し、「夕飯は簡単ではありますが 春菊豚肉入りフォーとレタストマトツナサラダとパイナップル」と健康的なメニューを写真を添えて公開した。
この投稿にファンからは「全部素敵だぁ。野菜大切」「安心しますね」などのコメントが寄せられている。
青木は2007年10月に一般男性と結婚。10年3月に第1子となる女児が誕生するも、12年3月に「生活環境や考え方の相違が、努力では埋まらないものだった」と離婚を発表した。
【写真】「全部素敵だぁ」健康的な手作り夕食を披露した青木さやか
青木は「本日ロケで野菜の大切さを教えてもらいましたので」と報告し、「夕飯は簡単ではありますが 春菊豚肉入りフォーとレタストマトツナサラダとパイナップル」と健康的なメニューを写真を添えて公開した。
この投稿にファンからは「全部素敵だぁ。野菜大切」「安心しますね」などのコメントが寄せられている。
青木は2007年10月に一般男性と結婚。10年3月に第1子となる女児が誕生するも、12年3月に「生活環境や考え方の相違が、努力では埋まらないものだった」と離婚を発表した。