FANTASTICS中島颯太＆小西詠斗、弾丸ディズニー2ショットに反響「ファンキャップ被ってるの可愛い」「目の保養すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/04/16】FANTASTICSの中島颯太が4月14日、自身のInstagramを更新。俳優の小西詠斗と訪れた東京ディズニーリゾートでの様子を投稿し、反響を呼んでいる。
【写真】26歳LDHイケメン＆26歳人気俳優「ファンキャップ被ってるの可愛い」弾丸ディズニーショット
中島は「えいとと弾丸で」とつづり、東京ディズニーリゾートで過ごす様子を複数枚投稿。2ショットでは、中島はミッキーマウス、小西は映画『おしゃれキャット』のベルリオーズのファンキャップを被り寄り添って笑顔を見せている。
また小西も「颯太とディズニー！いやぁ〜楽しい！大満喫です！！！」とつづり、様々な場所でのソロショットや中島との2ショットを公開している。
2人の投稿には「ファンキャップ被ってるの可愛い」「仲良し尊い」「目の保養すぎる」「顔ぶれ豪華」「楽しそう」とファンの喜びの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】26歳LDHイケメン＆26歳人気俳優「ファンキャップ被ってるの可愛い」弾丸ディズニーショット
◆中島颯太＆小西詠斗、ディズニーでの2ショット披露
中島は「えいとと弾丸で」とつづり、東京ディズニーリゾートで過ごす様子を複数枚投稿。2ショットでは、中島はミッキーマウス、小西は映画『おしゃれキャット』のベルリオーズのファンキャップを被り寄り添って笑顔を見せている。
◆中島颯太と小西詠斗の投稿に反響
2人の投稿には「ファンキャップ被ってるの可愛い」「仲良し尊い」「目の保養すぎる」「顔ぶれ豪華」「楽しそう」とファンの喜びの声が上がっている。（modelpress編集部）
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