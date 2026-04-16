◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）枠順確定＝４月１６日、栗東トレセン

共同通信杯３着から臨むロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）はホープフルＳを勝った時と同じ枠番、２枠４番に決まった。同馬番は１８頭立てとなった１９９０年以降で１勝、勝率２・８％＆連対率は８・３％とデータ的に厳しい枠番とも言えるが、山本助手は「偶数はいいね。しっかりと脚をためて、しまい伸びてきそう。言うことないんじゃないかな」と笑みを浮かべた。

実際にこの舞台でＧ１勝ち。ここでは大きな武器になる。「レースセンスがいい。前にいても、後ろからでも競馬ができる。バランスが取れた走りをしている」と自在の脚質も魅力だ。「（ホープフルＳ勝ちの）縁起がいい枠だからね」と同助手は期待を込めた。鞍上の松山騎手は桜花賞との２週連続のクラシック制覇がかかるが、まずはいい枠を引けたようだ。

決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、騎手の順。全て牡３歳で斤量５７キロ）。

（１）カヴァレリッツォ ダミアン・レーン

（２）サウンドムーブ 団野 大成

（３）サノノグレーター 田辺 裕信

（４）ロブチェン 松山 弘平

（５）アスクエジンバラ 岩田 康誠

（６）フォルテアンジェロ 荻野 極

（７）ロードフィレール 武 豊

（８）マテンロウゲイル 横山 和生

（９）ライヒスアドラー 佐々木大輔

（１０）ラージアンサンブル 高杉 吏麒

（１１）パントルナイーフ クリストフ・ルメール

（１２）グリーンエナジー 戸崎 圭太

（１３）アクロフェイズ 西村 淳也

（１４）ゾロアストロ 岩田 望来

（１５）リアライズシリウス 津村 明秀

（１６）アルトラムス 横山 武史

（１７）アドマイヤクワッズ 坂井 瑠星

（１８）バステール 川田 将雅