給油のたびに表示される数字が、じわじわと生活の輪郭を変えていく。遠出を控え、買い物の範囲を狭める。こうした変化は個々の選択に見えて、実は同時多発的に起きている。背景にあるのは、中東情勢を起点としたガソリン価格の上昇だ。

株式会社ハッピーカーズが実施した調査によると、車を日常的に利用する人のうち『非常に負担を感じている』が４２．９％、『やや負担を感じている』が４３．０％と、８５%以上が維持費の重さを実感している。価格は１リットル１９０円台に達し、家計への影響は無視できない水準にある。

価値観の変化も顕著だ。車選びでは『維持費を優先するようになった』が４４．８％にのぼり、『贅沢品だと感じるようになった』も１７．０％を占めた。日常の足であったはずの車が、コストの象徴へと位置づけを変えつつある。実際の行動にも影響は及び、『遠出・ドライブの回数を減らした』が２７．９％、『不要不急の外出を控える』が２５．８％と、移動そのものの抑制が進んでいる。

価格に対する感覚の隔たりも大きい。生活を圧迫しない水準として最も多かったのは『１４０円〜１５０円未満』で２１．５％、さらに『１２０円未満』を望む声も２１．０％あった。現在の価格との開きは大きく、その差が別の支出を圧縮する形で埋められている。実際、ガソリン高騰の影響については８５％以上が生活への波及を認め、『レジャー費の削減』が５０．５％、『食費の見直し』が３１．０％と続いた。移動コストの上昇が、生活の質にまで影響を広げている。

不満の矛先は制度にも向かう。『ガソリン税に消費税がかかる仕組み』が４９．５％で最多となり、車体にかかる税負担の重さも４４．３％が指摘した。価格そのものだけでなく、構造的な負担への違和感が積み重なっている。

こうした状況は、車の保有そのものを見直す動きにもつながる。売却や乗り換えを検討している層は合計で過半数に達し、選択肢としては電気自動車が２４．４％で最も多い。経済的な理由から燃料への依存を減らす方向へと舵が切られている。

ガソリン価格の上昇は、単なるエネルギー問題にとどまらない。移動の自由度、消費の選択、さらには生活の余白までを削り取る。数字の変化は小さく見えても、その影響は日常の細部にまで広がっている。