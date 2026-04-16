果肉量1.5倍で再登場!ゴンチャのマンゴーミニパールで贅沢デザートドリンクを♡

春の陽気に誘われ、冷たい一杯が恋しい季節。ゴンチャから2026年4月9日より｢GO！GO！MANGO！｣シリーズがパワーアップして復活します！第1弾は、独特なぷよぷよ食感がクセになる｢マンゴーミニパール｣。今回は果肉量が昨年比1.5倍と大幅に増量。ぜいたくに進化したその魅力から、トレンドに敏感な層も納得の絶品カスタム術まで、マンゴーを味わいつくすための最新情報を紹介します。

2026年版は果肉量が1.5倍!

今年のマンゴーシリーズの最大の注目ポイントは何といってもマンゴー果肉のボリューム感。なんと、昨年比で果肉量が1.5倍に増量!

ダイス状にカットされた完熟マンゴーがゴロゴロと入っており、ストローを通るたびに濃厚な甘みと、とろけるような口どけが口いっぱいに広がります。もはやドリンクという枠を超え、本格的なアジアンデザートを食べているかのような満足感を味わえます。

ゴンチャといえばパール(タピオカ)ですが、このキャンペーンの主役は｢ミニパール｣。通常のパールよりも小粒に仕上げることで、これまでにないぷよぷよとした新食感を実現しています。

三温糖のやさしい甘みが噛むほどに広がり、小粒だからこそ喉越しもスムーズ。たっぷり入ったマンゴー果肉とのコンビネーションは、一度体験すると抜け出せなくなること間違いなしです。

ピカチュウ東京ばな奈のトートバッグセット再販♡限定スイーツも楽しめる

気分で選べる3つのラインアップ

今回のキャンペーンでは、 マンゴーの濃厚な味わいを豊かに引き出してくれる阿里山ウーロンティーをベースに、味わいの異なる3種類のドリンクが登場。

マンゴーミニパール ミルクティー(ICED/M:670円)

王道の美味しさを求めるならこれ。阿里山ウーロンティーをベースにした華やかな香りと、ミルクのまろやかさがマンゴーを引き立てます。

マンゴーミニパール ティーエード(ICED/M:670円)

すっきりと爽やかに楽しみたい時に。フルーツティー感覚で、マンゴーのダイレクトな甘みと阿里山ウーロンティーのキレを楽しめる一杯です。

マンゴーミニパール ジェラッティー(FROZEN/M:700円)

初夏の暑さを吹き飛ばすフローズンタイプ。シャリシャリ食感のティーと、とろける果肉、ミニパールのコントラストが絶妙です。

また、よりドリンクを楽しむなら、トッピングを駆使した自分だけのカスタムは外せません。公式サイトでも推奨されている、｢贅沢マンゴーラッシー｣風カスタムや｢よくばりマンゴー｣カスタムなど、映え&味ともに最強のカスタムをチェックしてみて。

第2弾の情報もお見逃しなく!

今回の｢GO！GO！MANGO！｣はあくまで第1弾。特設サイトでは早くも第2弾の予告が出ており、ファンの間では期待の声が上がっています。

とろ~り濃厚なマンゴーと、ぷよぷよのミニパール。2026年の春を彩るゴンチャの自信作を、ぜひあなたの手で体験してみてはいかがでしょうか。