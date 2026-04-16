渡辺美奈代、冷蔵庫にあるもので作った夜ごはんを紹介「大きなフライパンひとつで親子丼」 食材使い切りで“スッキリ”整理整頓された冷蔵庫内も披露
元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が14日、自身のブログを更新。冷蔵庫にある食材を使い切った食欲そそる夕食を披露し、反響が寄せられている。
【写真】「絶対おいしい夜ごはん！」大きなフライパン1つで作った親子丼／整理整頓された冷蔵庫
この日、「夕食の準備」と題してブログを更新した渡辺は、キッチンで調理を始める様子を披露。
続けて「大きなフライパンで」と題したブログでは、「大きなフライパンひとつで親子丼」を作ったことを明かし、鶏肉や玉ねぎに卵をたっぷりと絡めた調理中の写真を公開。ふんわりとした卵が広がる食欲をそそる1品に仕上がっている。
さらに、次のブログでは「今夜は冷蔵庫なある物で夜ごはんを作ったので作り置きもなくスッキリ」（原文ママ）と明かし、きれいに片付いた冷蔵庫内の写真も披露した。
これらの投稿にファンから「美奈代さんのお夕食のご準備を見ると…ワクワクします」「おいしそうですね!!!」「いいなーーー」「絶対おいしい夜ごはん！」「冷蔵庫綺麗」など、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「絶対おいしい夜ごはん！」大きなフライパン1つで作った親子丼／整理整頓された冷蔵庫
この日、「夕食の準備」と題してブログを更新した渡辺は、キッチンで調理を始める様子を披露。
続けて「大きなフライパンで」と題したブログでは、「大きなフライパンひとつで親子丼」を作ったことを明かし、鶏肉や玉ねぎに卵をたっぷりと絡めた調理中の写真を公開。ふんわりとした卵が広がる食欲をそそる1品に仕上がっている。
さらに、次のブログでは「今夜は冷蔵庫なある物で夜ごはんを作ったので作り置きもなくスッキリ」（原文ママ）と明かし、きれいに片付いた冷蔵庫内の写真も披露した。
これらの投稿にファンから「美奈代さんのお夕食のご準備を見ると…ワクワクします」「おいしそうですね!!!」「いいなーーー」「絶対おいしい夜ごはん！」「冷蔵庫綺麗」など、さまざまな声が寄せられている。