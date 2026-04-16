テレビプロデューサー佐久間宣行氏が15日深夜、パーソナリティーを務めるニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0」（水曜深夜3時）に出演。自身の演技を、他方からイジられたことを語った。

番組ではさまぁ〜ずが出演するスペシャルウィークの告知をすると、佐久間氏は「スペシャルウィークの番宣で、佐久間が三村さんのツッコミっぽくしゃべってるんです。それが下手くそすぎて三四郎にめちゃくちゃイジられてた」と語った。

佐久間氏は「これわかってます。自分でもわかってるんです。演技が下手というのは。この間も（テレビ東京系）『テレ東批評』で番組がこぞって、わざわざコーナーを作って、俺のジョージアのCMがヘタだっていうのをみんなで指さしながら笑うっていう回があって」と各所でイジられることを語った。

佐久間氏は「その『テレ東批評』を見たある人からメールきたんですよ。三谷幸喜さんからなんですけど。『あのCMはイジられるかもしれないけど佐久間さん悪くない』と。『佐久間さんを役者で使うときはもっと非現実な世界でないと。僕ならマシンガンを打ってもらいます』と。絶対バカにしてる」と爆笑した。