　日本時間１５時００分に英月次GDP（2月）、鉱工業生産指数（2月）、製造業生産高（2月）、貿易収支（2月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。

月次GDP（2月）15:00
予想　0.1%　前回　0.0%（前月比)

鉱工業生産指数（2月）15:00
予想　0.2%　前回　-0.1%（前月比)
予想　-1.1%　前回　0.4%（前年比)

製造業生産高（2月）15:00
予想　0.2%　前回　0.1%（前月比)
予想　-0.2%　前回　1.3%（前年比)

貿易収支（2月）15:00
予想　-204.0億ポンド　前回　-144.49億ポンド（商品貿易収支)
予想　-22.0億ポンド　前回　39.22億ポンド（貿易収支)