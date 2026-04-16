まもなく英月次GDPなどの発表
日本時間１５時００分に英月次GDP（2月）、鉱工業生産指数（2月）、製造業生産高（2月）、貿易収支（2月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。
月次GDP（2月）15:00
予想 0.1% 前回 0.0%（前月比)
鉱工業生産指数（2月）15:00
予想 0.2% 前回 -0.1%（前月比)
予想 -1.1% 前回 0.4%（前年比)
製造業生産高（2月）15:00
予想 0.2% 前回 0.1%（前月比)
予想 -0.2% 前回 1.3%（前年比)
貿易収支（2月）15:00
予想 -204.0億ポンド 前回 -144.49億ポンド（商品貿易収支)
予想 -22.0億ポンド 前回 39.22億ポンド（貿易収支)
月次GDP（2月）15:00
予想 0.1% 前回 0.0%（前月比)
鉱工業生産指数（2月）15:00
予想 0.2% 前回 -0.1%（前月比)
予想 -1.1% 前回 0.4%（前年比)
製造業生産高（2月）15:00
予想 0.2% 前回 0.1%（前月比)
予想 -0.2% 前回 1.3%（前年比)
貿易収支（2月）15:00
予想 -204.0億ポンド 前回 -144.49億ポンド（商品貿易収支)
予想 -22.0億ポンド 前回 39.22億ポンド（貿易収支)