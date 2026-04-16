日本時間午後８時半に３月の欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会の議事録が発表される。ラガルドＥＣＢ総裁は理事会後の会見で、「インフレ見通しに対するリスクは、特に短期的には上振れ方向に傾いている」、「中東での戦争が長期化すれば、エネルギー価格の上昇が現在の予想よりも大きく、かつ長期化し、ユーロ圏のインフレ率をさらに押し上げる可能性がある」と指摘していた。中東情勢の悪化による原油高騰を受け、インフレの上振れリスクが警戒されるなか、議事録でＥＣＢの次の一手は利上げとみているメンバーが多いことが示されるようであれば、ＥＣＢの利上げ観測が強まり、ユーロが買われる可能性がある。



また、日本時間午後９時半には４月の米フィラデルフィア連銀製造業景況指数、同午後１０時１５分には３月の米鉱工業生産指数も発表される。４月の米フィラデルフィア連銀製造業景況指数は、大方の予想が１０．０となっており、前月の１８．１を下回り、４カ月ぶりに低下すると見込まれ、３月の米鉱工業生産指数は、大方の予想が前月比０．１％上昇となっており、前月比では５カ月続けて上昇するとみられている。



MINKABU PRESS

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