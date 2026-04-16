◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）枠順確定＝４月１６日

新潟２歳Ｓ、共同通信杯とメンバー唯一となる重賞２勝を挙げるリアライズシリウス（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）は、７枠１５番に決まった。

フルゲートとなった１９９０年以降では９０年ハクタイセイ以来勝ち星から遠ざかる枠番に、「気持ち外めですが、津村騎手が考えて乗ってくれると思います。内過ぎるよりは他馬の出方を見て進められると思います」と大村助手は前を向いた。

決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、騎手の順。全て牡３歳で斤量５７キロ）。

（１）カヴァレリッツォ ダミアン・レーン

（２）サウンドムーブ 団野 大成

（３）サノノグレーター 田辺 裕信

（４）ロブチェン 松山 弘平

（５）アスクエジンバラ 岩田 康誠

（６）フォルテアンジェロ 荻野 極

（７）ロードフィレール 武 豊

（８）マテンロウゲイル 横山 和生

（９）ライヒスアドラー 佐々木大輔

（１０）ラージアンサンブル 高杉 吏麒

（１１）パントルナイーフ クリストフ・ルメール

（１２）グリーンエナジー 戸崎 圭太

（１３）アクロフェイズ 西村 淳也

（１４）ゾロアストロ 岩田 望来

（１５）リアライズシリウス 津村 明秀

（１６）アルトラムス 横山 武史

（１７）アドマイヤクワッズ 坂井 瑠星

（１８）バステール 川田 将雅