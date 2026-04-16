◇ナ・リーグ ドジャース8−2メッツ（2026年4月15日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が15日（日本時間16日）、本拠でのメッツ戦に先発。6回2安打1失点、毎回の2桁10三振を奪って試合をつくり、今季2勝目を挙げた。チームもスイープに成功し、3連勝を飾った。試合後、デーブ・ロバーツ監督（53）は山本由伸投手（27）との相乗効果を語った。

大谷はこの日、6回まで投げ1失点で規定投球回に到達。3試合、計18イニングを投げ防御率0・50はナ・リーグトップにランクインした。

一方、山本も前日14日（同15日）のメッツ戦に登板し、先頭打者アーチを浴びたものの7回2死まで打者20人連続斬りするなど、8回途中1失点で2勝目をマーク。防御率2・10はリーグ8位、チームでは大谷に次いで2位と好成績を収めている。

両者の相乗効果について、指揮官は「間違いなくある。「鉄が鉄によって研がれる」関係だ」と認め「2人とも素晴らしい投手で、お互いを高め合っている」と互いが互いを刺激することで成長できる存在だとした。