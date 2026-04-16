シンガポール国籍の囲碁棋士、陳奕航（チェンイーハン）さん（１５）が今年度、同国国籍として日本で初めてプロ入りした。

東南アジア出身者は３人目。この地域では囲碁熱が徐々に高まっており、今年９月には「東南アジア囲碁連盟」が発足する。

陳さんは２０２３年に棋士を目指して来日し、順調に昇級を重ねてきた。昨秋、日本棋院東京本院の採用試験に日本人らとともに挑み、１位の成績で合格。師匠の李沂修（リイシュウ）八段（３７）は、「日中韓でも天才の部類に入る」と太鼓判を押す。

同国では１９８１年にシンガポール囲碁協会が設立され、国際囲碁連盟の２０１６年の調査によると、約１万人の愛好者がいる。陳さんのプロ入りのニュースは国内でも報道され、注目を集めているという。ただ、シンガポールの制度上、兵役などがあるため、最長で３０年末まで対局はできない。

一方、東南アジア囲碁連盟はタイやマレーシアなどが加盟する予定で、大会の開催などを検討していくという。シンガポール囲碁協会のジェームス・リー会長（４３）は「東南アジア全体で囲碁文化を盛り上げたい」と話している。

囲碁の地域別の国際組織は、欧州や北米、中南米などにもあり、国を超えて大会を行うなど活動している。囲碁の国際棋戦で活躍するのは、日本、中国、韓国の棋士が中心だが、裾野は世界に広がっている。