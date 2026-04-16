１２日に投開票された東京都練馬区長選で尾島紘平・前都議（３７）が落選し、都政関係者に驚きが広がっている。

幹事長を務めた都民ファーストの会や、自民、国民民主両党、東京維新の会の後押しを受けたにもかかわらず、３万票を超える大差で敗れたからだ。各党は年内に行われる都内の首長選や来春の統一地方選に向け、戦略の見直しを迫られそうだ。

「既存政党の推薦がそろい、慢心があった」。投開票から一夜明けた１３日、尾島氏は支援者への報告会で報道陣にそう語り、敗北を潔く認めた。

尾島氏の街頭演説には、練馬区を「地元」とする都ファ特別顧問の小池知事のほか、片山財務相、国民民主党の玉木代表らが駆けつけ、小泉防衛相も応援動画を送った。多くの都議や区議も遊説に同行し、尾島氏を支援した都議は「負けるはずのない選挙だった」とショックを隠せない。

都ファの関係者は「各党がずらりと並んだ姿はまさに『連合艦隊』のようだった。だが、経験したことのない支援体制で、地に足がついた選挙ができなかった」と悔やむ。

一方、当選した幼稚園理事長の吉田健一氏（５９）は、政党の推薦や支持を受けない「完全無所属」を掲げて選挙戦を展開。物価高を引き合いに出し、区立美術館の建て替え中止や区長の退職金カットを訴え、現区政への批判票も取り込むことに成功した。

尾島氏の陣営関係者は「『既存政党の大勢力対市民』の構図になり、無党派層が離れた」と分析する。

「高市人気あるから勝てるわけでは」

出馬表明が遅れたことも敗因の一つだ。１月に前川燿男区長（８０）が引退を表明し、尾島氏を後継に指名したが、尾島氏が出馬を表明したのは、吉田氏よりも約１か月遅い３月１２日だった。

尾島氏は党派を超えた支援体制の構築を重視し、各党への交渉に時間をかけていた。２月に始まった都議会の第１回定例会の日程も考慮したとみられる。

都議選の練馬選挙区ではこれまで、尾島氏が区東部、昨年の都議選で議席を失った村松一希氏（４５）が区西部を地盤に活動してきた。２人はともに小池知事の元秘書という経歴を持つが、村松氏は２月の衆院選に参政党公認で出馬し、都ファを離党していた。

尾島氏側は今回の区長選で村松氏の応援を得られず、都ファ幹部は「西部の掘り起こしが間に合わなかった」と打ち明ける。

吉田氏の陣営は、ＳＮＳでの動画配信にも力を入れており、投開票日直前まで再生回数が伸びていた。尾島氏側は「ＳＮＳでも差がついた」と振り返る。

自民党にとって練馬区長選は、３月の清瀬市長選に続く都内での推薦候補の敗北となった。都内では５月以降、中野や杉並などで区長選があり、来春には統一選を控える。

自民関係者は「高市人気があるから勝てるわけではないと改めて認識した。地域に根ざした地道な活動が必要になる」と話した。