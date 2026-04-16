ものまねタレントの原口あきまさ（50）が、15日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜深夜11・10）に出演。本人から“クレーム”を受けたものまねについて語った。

ものまねタレントが披露する“キラーフレーズ”の話題になり、原口は「1つのことを言い続けると、それがものまねからボケになり、ギャグになり」と進化の過程を解説。自身が「極楽とんぼ」加藤浩次に扮する際の「当たり前じゃねぇからな」について、本来は「極楽さんのシリアスなシーン」と伝えた。

そして飲食店のロケでの体験を回想。店に入り「このお店のたたずまいで、料理が出て来るこの状況、当たり前じゃねぇからな！」と口にしたところ、放送ではカットされずに使われており、「これはじゃあ使えるな」と自身が“採用”したという。

しかし加藤本人からは「お前それ、一発ギャグじゃねぇからな」と“クレーム”が。加藤の口調をまねて「お前のものになってんじゃねぇか。お前だけだよ、そこイジってんの」と言われたと明かし笑いを誘った。改めて原口は「それを使い続けるっていうのは、1個あるよね。面白くなる」と語っていた。