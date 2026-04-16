「ドジャース８−２メッツ」（１５日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手が６回１失点、３年ぶりの２桁Ｋとなる１０奪三振をマークして２勝目。規定投球回にも到達し、防御率０・５０でリーグトップに立った。デーブ・ロバーツ監督は試合後の会見で、投手専念出場となったことで「彼が一つのことに集中して投げている姿を見るのは本当にいいものだ」と目を細めた。

１３日の第１戦で死球を受けた影響により、二刀流で出場させることをやめた指揮官。「エネルギーをすべて初回にむけられたことがすごくプラスに働いた」と語り、完璧な立ち上がりがゲームの流れを生み出した。

「ここ数回の登板はところどころ自分と戦っているように見える場面もあったが、きょうは本当に素晴らしかった。五回はすこしばたついたところもあったが、そこをしっかり立て直して、六回にまた良い形で戻ってきた。とても良かった」とロバーツ監督。２点リードの五回に２四球からピンチを広げてメレンデスにエンタイトル二塁打を浴びた。なおも１死二、三塁のピンチはギアを上げて切り抜け、六回は３者連続三振で３年ぶりとなる２桁１０Ｋをマークした。

肩の違和感を訴えるようなことはあったか？との問いには「いや、まったくなかった。トレーナーにも確認したが、治療のためにトレーナールームへ来たという話もなかった。そこはよかった」と目を細めていた。