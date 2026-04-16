元AV男優のしみけんが16日、Xを更新。違反によりクリエイター収益共有プログラムから除外されたとするメールがXから届いたことを明かし、アカウントがBAN（停止や使用制限などの制裁措置）されることを懸念した。

しみけんはメインアカウントだけでフォロワー数54万人超を誇るが、「おお、、朝からいやーなメールが届いたぞ。。」とXから送られてきたメールを貼り付け、「過去のポストもさかのぼられたら、何千ポストが対象になってるからわからないから… 垢BANされる日も近いかもですな、、」と推測。「もし垢BANされたら僕のサブ垢は2つあるので、どちらかで発信していきます」とした。

続く投稿では「これからはインスタとアメブロ中心に生きていく予定 エロネタもそっちから発信していきます」と予告。また、「シャドウバンもされてるなぁ」と、BANはされていないものの自身の投稿やアカウントが他のユーザーに表示されにくくなる状態であることが示されたチェックツールのキャプチャー画像も貼り付け「こりゃ引越しかな？」と別のプラットフォームへの移行を示唆した。