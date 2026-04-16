“不必要かつ危険な接触”でラメロ・ボールに罰金…ヒート指揮官は審判にも苦言「退場に値するプレー」

4月16日（現地時間15日）、NBAはシャーロット・ホーネッツのラメロ・ボールに対し、合計6万ドル（約950万円）の罰金を科すと発表した。

ボールは15日に行われたプレーイン・トーナメント、マイアミ・ヒート戦の第2クォーター残り11分13秒に、ボールのシュートがブロックされフロアに倒れ込むと、リバウンドを確保したアデバヨの足に接触。バランスを崩して転倒したアデバヨは腰を強打し、負傷退場していた。

ボールの行為について、NBAは「不必要かつ危険な接触」と判断。重大な負傷リスクを生じさせたとして、3万5000ドルの罰金処分を科した。試合中はファウルの判定が下されなかったが、試合後のレビューの結果、ボールの行為がフレグラントファウル2相当と認定された。





負傷退場したヒートのバム・アデバヨ［写真］＝Getty Images

この接触で転倒し腰を痛めたアデバヨは、負傷退場を余儀なくされる事態に。主力が約11分の出場にとどまったヒートは、延長戦の末に126－127で敗戦。ヒートのエリック・スポールストラヘッドコーチは、「ああいった行為はバスケットボールにふさわしくない。相手をつまずかせるようなプレーや不必要な振る舞いは、この競技に存在すべきではない」と、ボールの行為を批判。さらに、審判団が一連の事態を見逃した点にも言及し、「誰かがあのプレーを見ていなければならない。あれは退場に値するプレーだった」と苦言を呈した。

奇しくも試合時間残り4.7秒に決勝点を挙げ、ホーネッツ勝利の立役者となったボールは、アデバヨとの接触について「頭を打っていて状況がよく分かっていなかった」と試合後に釈明。アデバヨを気遣うようなコメントも残していたが、リーグから罰金が科されることになった。

また、NBAは試合後のテレビインタビューで不適切な言葉を使用したとして、ボールに対して追加で2万5000ドルの罰金も科すと発表。出場停止処分などは下されておらず、次戦も出場可能な状況だ。

ホーネッツは18日（同17日）にオーランド・マジックと対戦。勝者がイースタン・カンファレンスのプレーオフ第8シードを獲得し、プレーオフ1回戦でデトロイト・ピストンズと対戦する。



"I don’t think it was a dirty, sought-after play.”

-@imanshumpert on Bam Adebayo leaving the game with a back injury after LaMelo Ball grabbed his ankle. pic.twitter.com/kD2yhCAQfQ

- SportsCenter (@SportsCenter) April 15, 2026

【動画】過去の“引っ掛け”行為も再浮上…ボールとアデバヨの接触プレー