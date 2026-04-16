「ボールが彼を経由するたびに…」CLの舞台でプレミア首位対手に奮闘した日本人MFを現地メディアが絶賛！ 交代には疑問「なぜ代えたのか」「いなくなってチームは弱くなった」

「ボールが彼を経由するたびに…」CLの舞台でプレミア首位対手に奮闘した日本人MFを現地メディアが絶賛！ 交代には疑問「なぜ代えたのか」「いなくなってチームは弱くなった」