16日15時現在の日経平均株価は前日比1403.88円（2.41％）高の5万9538.12円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は986、値下がりは523、変わらずは61と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を219.64円押し上げている。次いで東エレク <8035>が193.09円、ＳＢＧ <9984>が186.65円、ＴＤＫ <6762>が144.31円、ファストリ <9983>が93.33円と続く。



マイナス寄与度は11.73円の押し下げでコマツ <6301>がトップ。以下、ベイカレント <6532>が7.34円、クボタ <6326>が4.34円、ＨＯＹＡ <7741>が3.77円、ヤマハ発 <7272>が3.57円と続いている。



業種別では33業種中27業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、繊維、電気機器、その他製品と続く。値下がり上位には鉱業、水産・農林、陸運が並んでいる。



※15時0分4秒時点



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