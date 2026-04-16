《顔まではメイクさんの力で調子良かったんですが洋服を攻めすぎてモンスターになりました》

4月15日、お笑いコンビ・マヂカルラブリーの野田クリスタルが、自身のXに自虐の女装写真をアップすると、意外にもファンからは

《普通に可愛いです》

《可愛い！綺麗！て言われたいインフルエンサーの女すぎます》

など絶賛するリプライが殺到する事態になった。

「なかには《あの頃の真木よう子》など、実力派女優に激似という声もありました。

この写真は、投稿日に放映された『かまいガチ』（テレビ朝日系）の人気コーナー『第3回、とにかくイイ女になりたいねん』での女装写真です。

その回のゲスト、白濱亜嵐さんを“射止める女性に変身できたのは誰だ”という企画で、野田さんのほかに、お見送り芸人しんいちさん、トンツカタン・森本晋太郎さん、ラランド・西田さん、さらにMCのかまいたち・山内健司さんが女装に挑戦しました。

野田さんは、M-1グランプリ優勝時（2020年）、女優で歌手の池田エライザさんがInstagramに『（私に）似ている』と綴ったことを知り、『今回は自分の中にある池田エライザさんと向きあいたい』と、池田さんに寄せたメイクをしたそうです」（芸能記者）

野田はメイクを「下目尻と目頭に濃い色を入れてタレ目を強調し、涙袋や唇のメイクは控えめにした」ことで池田エライザを意識したそうだが、ハンドバッグの中のハンドクリームを漏らしてしまうなど、ドジっ子ぶりも見せて白濱の気をひいていた。

「白濱さんは『夜の飲み会に行ったら、そういうタレントいるよね』と野田さんを評し、白濱さんを“射止める”ことはできませんでした。

番組では、かまいたち・濱家隆一が『女装姿をSNSにあげて“いいね！”がつくのがめっちゃ気持ちいい』と語っていましたが、野田さんの女装投稿は16日13時現在、閲覧数は125万回を超え、“いいね！”は2.6万以上と大量についてます」（前出・芸能記者）

野田も濱家のように「めっちゃ気持ちいい」感覚を味わえただろうか。