Image: 山崎実業

ROOMIE 2026年2月25日掲載の記事より転載

部屋干しのスペース確保はなかなか難しく、かといってぎゅうぎゅうに干すと全然乾かない……。

そんな部屋干しの問題をまるっと解決してくれそうな室内物干しが、山崎実業から新登場していました。

これならスペースを取れなくても、効率的に部屋干しできるなぁ。

「T」字型の室内物干し

Image: 山崎実業

新しく登場したのは「折り畳み室内物干し タワー スリム」。

山崎実業には、わが家でも愛用している「折り畳み室内物干し タワー」など長い物干し竿を部屋に展開できるアイテムもあるのですが、こちらはアルファベットのTのような形状。

Image: 山崎実業

よく見ると、上段／下段の物干し竿が互い違いになっています。

これによって上段に長めの服を干しても重なりにくく、一見コンパクトな見た目なのにたくさん干せるのはさすが山崎実業……！

使わない時はコンパクトになる！

Image: 山崎実業 ピンチハンガーなどを掛けておけるフックつき

さらにすごいのは、Tの形が「気をつけ」の姿勢をしたかのようにコンパクトに畳めること。

展開すると約60.5cmのハンガーバーも、畳むと約25cm四方の土台よりもさらに小さく収まるのです。

Image: 山崎実業

「折り畳み室内物干し タワー スリム」なら、スペースの問題で部屋干しアイテムの導入が難しいおうちでも、省スペースに使えそうですね。