バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「ちいかわ つまんでつなげてますこっと」を2026年4月 第4週より再発売する。全8種で価格は300円。

2026年4月 第4週発売「ちいかわ つまんでつなげてますこっと」(全8種・300円)

「ちいかわ つまんでつなげてますこっと」は、「ちいかわ」キャラクターのつまんでつなげてシリーズ。ちょっとピンチなシーンにうろたえたり焦りをみせるちいかわたちが揃う。マスコットの足元側にリングがついており、つなげて持ち歩くことが可能だ。各キャラクターごとに「ボールチェーン」ver.と「カニカン」ver.が用意されている。

SNSでは「なくしてしまって落ち込んでたんだけど、再発販してくれるんだね」「5回引いて全部モモンガだったから、リベンジしたい」と再販を喜ぶ声が寄せられている。

○ラインナップ

ちいかわ（ボールチェーンver.）

ちいかわ(カニカンver.)

ハチワレ(ボールチェーンver.)

ハチワレ(カニカンver.)

うさぎ(ボールチェーンver.)

うさぎ(カニカンver.)

モモンガ(ボールチェーンver.)

モモンガ(カニカンver.)

ちいかわ（ボールチェーンver.）

ちいかわ(カニカンver.)

ハチワレ(ボールチェーンver.)

ハチワレ(カニカンver.)

うさぎ(ボールチェーンver.)

うさぎ(カニカンver.)

モモンガ(ボールチェーンver.)

モモンガ(カニカンver.)