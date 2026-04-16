待望の再入荷!「ちいかわ」ガシャポン、ちょっとピンチ!?な「つまんでつなげてますこっと」
バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「ちいかわ つまんでつなげてますこっと」を2026年4月 第4週より再発売する。全8種で価格は300円。
2026年4月 第4週発売「ちいかわ つまんでつなげてますこっと」(全8種・300円)
「ちいかわ つまんでつなげてますこっと」は、「ちいかわ」キャラクターのつまんでつなげてシリーズ。ちょっとピンチなシーンにうろたえたり焦りをみせるちいかわたちが揃う。マスコットの足元側にリングがついており、つなげて持ち歩くことが可能だ。各キャラクターごとに「ボールチェーン」ver.と「カニカン」ver.が用意されている。
SNSでは「なくしてしまって落ち込んでたんだけど、再発販してくれるんだね」「5回引いて全部モモンガだったから、リベンジしたい」と再販を喜ぶ声が寄せられている。
○ラインナップ
ちいかわ（ボールチェーンver.）
ちいかわ(カニカンver.)
ハチワレ(ボールチェーンver.)
ハチワレ(カニカンver.)
うさぎ(ボールチェーンver.)
うさぎ(カニカンver.)
モモンガ(ボールチェーンver.)
モモンガ(カニカンver.)
ちいかわ（ボールチェーンver.）
ちいかわ(カニカンver.)
ハチワレ(ボールチェーンver.)
ハチワレ(カニカンver.)
うさぎ(ボールチェーンver.)
うさぎ(カニカンver.)
モモンガ(ボールチェーンver.)
モモンガ(カニカンver.)
2026年4月 第4週発売「ちいかわ つまんでつなげてますこっと」(全8種・300円)
「ちいかわ つまんでつなげてますこっと」は、「ちいかわ」キャラクターのつまんでつなげてシリーズ。ちょっとピンチなシーンにうろたえたり焦りをみせるちいかわたちが揃う。マスコットの足元側にリングがついており、つなげて持ち歩くことが可能だ。各キャラクターごとに「ボールチェーン」ver.と「カニカン」ver.が用意されている。
○ラインナップ
ちいかわ（ボールチェーンver.）
ちいかわ(カニカンver.)
ハチワレ(ボールチェーンver.)
ハチワレ(カニカンver.)
うさぎ(ボールチェーンver.)
うさぎ(カニカンver.)
モモンガ(ボールチェーンver.)
モモンガ(カニカンver.)
ちいかわ（ボールチェーンver.）
ちいかわ(カニカンver.)
ハチワレ(ボールチェーンver.)
ハチワレ(カニカンver.)
うさぎ(ボールチェーンver.)
うさぎ(カニカンver.)
モモンガ(ボールチェーンver.)
モモンガ(カニカンver.)