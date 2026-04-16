19日に中山芝2000メートルで決戦

19日に行われる中央競馬のG1・皐月賞（中山芝2000メートル）の枠順が16日、JRAから発表された。昨年の2歳G1を制した2頭は内枠に入り、トライアルを制した有力馬は大外。ファンからは様々な声が上がった。

3歳牡馬3冠路線の第1戦となる皐月賞。昨年のG1・朝日杯フューチュリティSを制したカヴァレリッツォ（牡、吉岡）は1枠1番、G1・ホープフルSの勝ち馬ロブチェン（牡、杉山晴）は2枠4番となった。2頭の2歳王者は、内枠からクラシック制覇を狙う。

一方、トライアルのG2・弥生賞ディープインパクト記念を勝ったバステール（牡、斉藤崇）は大外の8枠18番。G3・京成杯を勝利したグリーンエナジー（牡、上原佑）は、馬名と同じ緑帽の6枠12番となった。

予想の重要なファクターとなる枠順が決定し、X上の競馬ファンからは様々な声が上がった。

「中々悩ませてくれる枠順や笑」

「枠順出ましたが、さらに悩ましくなった印象」

「バステール大外で泣きそう」

「カヴァレリッツォ1枠なら馬券買っとかなあかんかな〜」

「いやあロブチェンはいい枠に入ったなあ」

「この枠順ならもうロブチェンで良いわ」

「カヴァレリッツォ最内で、アドマイヤクワッズ、バステールがフルゲートの大外枠と極端な形になったな」

大混戦が予想される牡馬クラシック第1弾は、19日午後3時40分に発走となる。



（THE ANSWER編集部）