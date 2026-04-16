女子ゴルフのKKT杯バンテリン・レディースはあす17日から熊本県・熊本空港カントリークラブ（6595ヤード、パー72）で開催される。

今年は熊本地震から10年目の大会。地元・玉名市出身の荒木優奈（20＝Sky）は「10年たって、節目の大会だと思いますから。（被災者の）みなさんに勇気が与えられるプレーができたら凄い良いかなと思っています」と地元の声援に応える活躍を誓った。

ツアー2年目の今季は開幕戦で予選落ちしたが、ヤマハ・レディース葛城で2位に入るなど調子は上向き。年間ポイントランクも12位の好位置につけている。

「（今週は）たくさん友達だったり、地元の方が会いに行くよと言ってくださっているので、良いプレーができたらと思います」

コースはジュニア時代から何度も回っている慣れ親しんだ場所。それでも「その時はまあまあ順位は良かったんですが、攻略できたと思えたことは一度もなかった。（終盤の）上がりが大事になるし、ティーショットが難しい。14番はティーショット（の狙いどころ）が凄く狭くて、15番はセカンドでピンの場所が見えない。17番はティーショットが狙ったところに行かないとセカンドが狙いにくい。最終ホールは池がある。とにかくコース（の狙いどころ）が狭いので全体的にティーショットが大事かなと思います」と警戒していた。