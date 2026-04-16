窪塚愛流、家族の影響で芸能界に憧れ 俳優を志したきっかけ明かす 父は窪塚洋介
俳優の窪塚愛流（22）が16日、都内で行われた新人発掘・育成プロジェクト『OPALIS』発表記者会見に登場。自身が俳優を志したきっかけを明かした。
【集合ショット】笑顔でガッツポーズ！中島歩＆窪塚愛流＆戸松遥＆雨宮天が登場
父に窪塚洋介、叔父に窪塚俊介を持つ愛流だが、芸能界を目指したのも「家族の影響が大きい」といい、「きっかけというか、“夢”でした。家族の影響でこの世界に強い憧れを持っていて、ずっとまぶしい存在だったんですけど、自分がやるっていう第一歩がなかなか踏み出せなかった。自分の中でもプライドみたいなものがあって、家族がやっているからと言う理由だけではやりたくないと思ったんです」と話す。
最後のきっかけは友人だったそうで「自分にしかできないものはなんだろうって探していた中で、友達が頑張ってる姿を見て。そんな友達に負けたくないって思って、この世界に進みました」と、芸能界へと進んだ理由を明かした。
テンカラット・ミュージックレインが共同開催する『OPALIS』は、俳優・声優発掘だけではなく、育成・開花までを一気通貫するプロジェクト。声優・俳優の垣根を越えた、ハイブリッドな表現者を生み出すことを目指す。第1弾発掘企画「ワークショップ」を東京・大阪・名古屋・札幌・仙台・福岡・沖縄と全国で開催することを発表した。
イベントには窪塚のほか、中島歩（37）、戸松遥（36）、雨宮天（32）も登壇した。
【集合ショット】笑顔でガッツポーズ！中島歩＆窪塚愛流＆戸松遥＆雨宮天が登場
父に窪塚洋介、叔父に窪塚俊介を持つ愛流だが、芸能界を目指したのも「家族の影響が大きい」といい、「きっかけというか、“夢”でした。家族の影響でこの世界に強い憧れを持っていて、ずっとまぶしい存在だったんですけど、自分がやるっていう第一歩がなかなか踏み出せなかった。自分の中でもプライドみたいなものがあって、家族がやっているからと言う理由だけではやりたくないと思ったんです」と話す。
テンカラット・ミュージックレインが共同開催する『OPALIS』は、俳優・声優発掘だけではなく、育成・開花までを一気通貫するプロジェクト。声優・俳優の垣根を越えた、ハイブリッドな表現者を生み出すことを目指す。第1弾発掘企画「ワークショップ」を東京・大阪・名古屋・札幌・仙台・福岡・沖縄と全国で開催することを発表した。
イベントには窪塚のほか、中島歩（37）、戸松遥（36）、雨宮天（32）も登壇した。