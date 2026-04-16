ABEMAの西澤由夏アナウンサー（32）が16日、自身のSNSを更新。突然の婚活を宣言し、注目を集めている。

Xで「今回の海外とは別のお話になりますが…実は私、婚活してきました！また明日、詳しくお伝えします」とつづり、白いウエディングドレスのような姿で男性と腕を組む写真を公開した。

西澤アナはWWEのリポートのため、米国滞在中。一つ前の投稿では「女性だけで渡米？とイミグレで疑われ、鍵のかかった厳重な箱にパスポートを入れられ、荷物検査でカラフルな衣装と渡す用の写真集が出てきて更に疑われ、なんとか入国できました…」と米国入国に時間がかかったことを報告。「ラスベガスに来ています！今年もWWEリポートします！」などとつづっていた。

インスタグラムでも同じ写真を披露し、“婚活宣言”。安田大サーカスのクロちゃん「どういうことーー！！？」とコメント。松井珠理奈も「気になる」とし、ABEMAの瀧山あかねアナウンサーは「きゃー！！！！！」と

フォロワーからは「企画？」「西澤ロスだ」「池ちゃん？」「レインボー池田？」などの声が上がっていた。「レインボー」の池田直人とは恋愛相談をするほど仲が良く、過去に33歳までに互いに彼氏彼女がいなくて独身だったら結婚する約束をしていた。