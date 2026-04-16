◇ナ・リーグ ドジャース8−2メッツ（2026年4月15日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が15日（日本時間16日）、本拠でのメッツ戦に先発。6回2安打1失点、毎回の2桁10三振を奪って試合をつくり、今季2勝目を挙げた。チームもスイープに成功し、3連勝を飾った。試合後、デーブ・ロバーツ監督（53）は投手に専念した大谷を絶賛した。

大谷はこの日、打者としては出場せず、投手に専念。投手のみの出場はエンゼルス時代の2021年5月28日（同29日）のアスレチックス戦以来5年ぶりだった。試合前にロバーツ監督は13日（同14日）のメッツ戦で右肩に死球を受けた影響でまだ痛みが残ることから、投手専念にしたと説明していたが、試合後、改めて「打撃をさせず、投球に集中させたのは良い判断だった。本当に素晴らしい投球だった」とうなずいた。

投手専念で良かった点として「1つのことに集中している姿を見るのは良かった。エネルギーを全て投球に向けられていたのが大きい」と指摘。「ここ数試合は少し自分と戦っているような部分もあったが、今日は本当に良かった。5回は少しバタついたが、立て直して6回も良かった」と修正能力も光ったと振り返った。

5回、適時打を浴びて1点差に迫られた直後に100マイル超えを連発したことにも「失点してフラストレーションもあったと思うが、そこからしっかりギアを上げた。普段は98〜99マイルで、あの場面で100マイルを出せるのは素晴らしい」とギアチェンジできる投球術も称えた。

今後、登板日にこの日のように投手に専念するプランはあるのかと問われ「可能性としてはある。ただ基本的には無理に外すことはしない。必要な時だけだ」とし、大きな問題がなければ投手兼DHで出場するとした。