産休入りのフジ三上真奈アナ、ふっくらお腹披露「大きくなってる」「幸せオーラ全開」生野陽子アナとMCバトンタッチショットに反響
【モデルプレス＝2026/04/16】フジテレビの生野陽子アナウンサーが4月15日、自身のInstagramを更新。三上真奈アナウンサーとのフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月曜〜金曜／あさ9時〜）でのオフショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】第1子妊娠中37歳フジアナ「大きくなってる」ふっくらお腹披露
今年2月に第1子の妊娠を発表し、4月10日放送の「ノンストップ！」にて産休に入ることを報告していた三上アナ。番組では月・火・金曜を松村未央アナ、水・木曜は生野アナが担当することが発表されていた。
生野アナは「今日から水曜と木曜の『ノンストップ！』三上アナの代行を務めます。宜しくお願いいたします」とつづり、番組のオフショットを投稿。三上アナとの2ショットを公開した。生野アナがふっくらとした三上アナのお腹に手を当てており、2人とも優しい笑顔を浮かべているショットとなっている。
この投稿に「お腹大きくなってる」「代打頑張って」「幸せオーラ全開」「2人とも優しい顔してる」「支え合う同僚がいて素敵」「三上アナしっかり休んでくださいね」など反響が寄せられている。
三上アナは2021年1月16日、「一粒万倍日」と「天赦日」が重なった日に結婚。2026年2月19日に自身のInstagramで第1子の妊娠を発表したのち、4月10日の「ノンストップ！」にて産休入りを報告した。（modelpress編集部）
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◆ ふっくらお腹の三上真奈アナ、“代行”生野陽子アナと2ショット
今年2月に第1子の妊娠を発表し、4月10日放送の「ノンストップ！」にて産休に入ることを報告していた三上アナ。番組では月・火・金曜を松村未央アナ、水・木曜は生野アナが担当することが発表されていた。
◆生野陽子アナの投稿に反響
この投稿に「お腹大きくなってる」「代打頑張って」「幸せオーラ全開」「2人とも優しい顔してる」「支え合う同僚がいて素敵」「三上アナしっかり休んでくださいね」など反響が寄せられている。
三上アナは2021年1月16日、「一粒万倍日」と「天赦日」が重なった日に結婚。2026年2月19日に自身のInstagramで第1子の妊娠を発表したのち、4月10日の「ノンストップ！」にて産休入りを報告した。（modelpress編集部）
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