女優で歌手の大竹しのぶ（68）が15日放送のNHKラジオ第1「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」に出演。長男・二千翔さんの結婚から1年、自宅をリフォームすることになったことを明かした。

「今週の喜怒哀楽」のコーナーで「哀」を取り上げ、「息子が1年前に結婚して、息子の部屋が空いたので、そこをクローゼットにしようということになって。私は女優とは思えないほどちっちゃいクローゼットだったんですよ。ぐちゃぐちゃになっていて」と苦笑した。

そのうえで「私の寝室もちょっとリフォームが入ることになりまして」と寝室のリフォームを告白。「（リフォームのため）寝室をちょっと一回動かなくちゃいけないということになって。この稽古中に荷物をこう移動しなくちゃいけないということになって。ちっちゃな引っ越しっていうか、リビングに自分のものを運んだりしてたんですけど」と明かした。

「本当に私、反省した」と大竹。ベッドのサイドテーブルについて「引き出しは“何が入ってんだよ、これ！”みたいな。“とりあえず失くさないように”“そこに入れとけばいいや”ってぐちゃぐちゃに入っていて」と苦笑。ボールペンや消しゴム、化粧品の試供品、爪切り、ネイルオイルなど、とにかくいろいろなものを置いていたようで「よくあるじゃない、断捨離で“試供品は捨てる”って。しかも私、女優で試供品をもらって、しかもそれを取っているんかい！みたいな感じなんですけど。一応どんなものか確かめようと思って。でも結局使わないことが多くて、貯めているだけで。“ちょっと貧乏くさいな”と思いながら捨てましたけどね」と笑った。

手紙類とかもすべて一括りにしていたようで、「大事な人からのお手紙とか、例えば子役のかわいいお手紙とか、先生からのお手紙とか、そういうのはちゃんとしまっておけばいいのに。“とりあえず手紙は手紙類。後で判断すればいいや”と思っているから、どうでもいい手紙と大事な手紙がごちゃ混ぜになっちゃっている箱があって、それをまた一個ずつ、やってみたりとかして。本当に考えただけで自分が嫌になる」と反省しきり。

「いったいいつからこんなふうになっちゃったんだろうと思って」と嘆き。「娘も自分の部屋を整理するって言って、娘も同じような状態で。“なんでこんなに似ちゃったんだろう”って」と長女のIMAUとの共通点にも触れ、「母（大竹の母）は本当に整理整頓が上手で、きちんとしていたし。息子の方は何一つ余分なものは置かないというタチだったので、引っ越しも本当にトランク一個でいけるぐらいの、大きいベッド以外は本当にそんな生活だったんですけど。本当に反省しましたね」ともらした。

「こんなんじゃいけないなと思って。日頃から整理整頓して、“お荷物入ってOKですよ”ってすぐ言えるようにしようと思って。もう泣きたくなりました」と大竹。「妹に電話して“ちょっと手伝いに来てくれないか”って言って手伝ってもらって。大変なミニ引っ越しをいたしました」と報告。「ちょっと心を入れ替えて、明日から試供品はもらわないようにして、爪切りの場所とか、きちんと決めたいなって思っております」と話した。