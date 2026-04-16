お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が15日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。AIに対する持論を述べた。

話題はAIについて。タレントの柏木由紀は誤字・脱字のチェックや敬語への変換でAIを利用するという。

これに対して、ケンコバは「俺はもちろん使ってないよ」ときっぱり。「人類が洗脳された時の最後の装置として俺がおらなまずいやん。全員に“目を覚ませ”って言えるように」と話して、笑いを誘った。

ケンコバはアイドルグループ「≒JOY」の江角怜音に対して「れのんにはがっかりやわ。AIごときに操られやがって。何がパンクや。何がロックや。機械帝国の言うこと聞きやがって」と言い放った。

お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志は「絶対こういう人いるよね。新しいもの入れないっていう。iPhone持ったのも一番遅かった」と笑った。ケンコバが「アホ。iPhone17持ったのは一番早かった」と反論すると、田中は「結局使って、一番使っちゃってる。だから一貫性がないんですよ」とバッサリ斬った。