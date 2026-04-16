女優で声優の戸田恵子が15日に自身のアメブロを更新。愛用しているリカバリーパジャマの買い替え時期について悩みを明かした。

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この日、戸田は、エステへ行ったことを明かすも「寝不足で朝から撮影／ヒール履いてたので、エステの最中に足が攣る！極楽の時間に最悪だ。とほほ」とハプニングを告白。続けて「『刑事、ふりだしに戻る』ナレーションのリテイクに」と仕事内容をつづり「初回オンエアは明後日だー！わくわく！」と心待ちにしている様子でコメントした。

また、愛用しているというリカバリーパジャマについて「買い替えのタイミングはいつかしらね？つうか、効果はいつまでなのかなぁ？」と疑問を投げかけ、愛用しているパジャマの写真を公開。物の買い替え時について「見た目に全く傷んでないものは、マジでよく分からないよねー！」と述べ「靴下とかも。もう何年もずーっと履いてる。つい最近、ようやく！ようやく！親指に穴が空いて、ちょー久しぶりに1足捨てました」とエピソードを披露した。

最後に「いつのまにか効果は無くて、全く普通のパジャマを着て寝てる状態なのかもしれない…」とお茶目につづった。