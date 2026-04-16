お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）が15日深夜放送の読売テレビ「吉田と粗品と」（水曜深夜0・59）に出演。自身が独り言を言ってしまう状況について語った。

独り言を言うかとの話題となると、粗品は「言わんっすね」と明言した。「ブラックマヨネーズ」吉田敬から「アニメとかドラマ見てて、ウソみたいな展開の時とか」と振られても、「言わないっすね」と繰り返した。

それでも「テレビでもギリあるんは、バラエティーとかで自分が行ったことあるメシ屋にロケ行っててタレントが。そこ僕行った時は全然おいしくなかったのに、タレントが“めっちゃうまいですねえ”のときは“ウソつけー！”」とツッコミを入れるとぶっちゃけて笑わせた。

吉田は「それは一緒やで。普段からどのテンションで生きているかの違いだけで。言うてしもうてるやん」とツッコミ、粗品はそれでも「いやいや、アニメ、ドラマとかで熱が入ってっていうのはないんですよ」と語り、「吉田さんがよくある“やるやんけ系”、“おい吉田、やるやんけ”みたいな、自分とこう自問自答みたいなのはね、それがね、ないかもしれないです僕」と続けた。