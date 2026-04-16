東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
【豪州】
雇用統計（3月）10:30
結果 1.79万人
予想 2.00万人 前回 4.97万人（4.89万人から修正）（雇用者数)
結果 4.3%
予想 4.3% 前回 4.3%（失業率)
【中国】
実質 GDP（第1四半期）11:00
結果 5.0%
予想 4.8% 前回 4.5%（前年比)
小売売上高（3月）11:00
結果 1.7%
予想 2.4% 前回 N/A（前年比)
鉱工業生産指数（3月）11:00
結果 5.7%
予想 5.3% 前回 N/A（前年比)
※要人発言やニュース
【日本】
片山財務相「G7で利上げは経済に悪影響、今は様子見との声多かった」
三村財務官「財務官レベルで緊密に連携することを日米で確認した」
【英国】
ベイリー英中銀総裁は利上げ急がない姿勢示す
判断下すのは時期尚早、市場は利上げを織り込み過ぎている
判断は極めて難しい、真の決定要因は戦争の「継続期間」だ
【ユーロ圏】
ECBは政策金利を据え置く方向で検討
戦争の影響がどれほどか、現時点で明確な答えは得られない
和平交渉中のため被害を最小限に抑えられる可能性もある
【米中関係】
ベッセント米財務長官
イランに関連する取引をした中国の銀行2行に制裁発動を警告
【台湾】
台湾株の時価総額が4兆1400億ドルに達し、英国を抜き世界7位に
※経済指標
【豪州】
雇用統計（3月）10:30
結果 1.79万人
予想 2.00万人 前回 4.97万人（4.89万人から修正）（雇用者数)
結果 4.3%
予想 4.3% 前回 4.3%（失業率)
【中国】
実質 GDP（第1四半期）11:00
結果 5.0%
予想 4.8% 前回 4.5%（前年比)
小売売上高（3月）11:00
結果 1.7%
予想 2.4% 前回 N/A（前年比)
鉱工業生産指数（3月）11:00
結果 5.7%
予想 5.3% 前回 N/A（前年比)
※要人発言やニュース
【日本】
片山財務相「G7で利上げは経済に悪影響、今は様子見との声多かった」
三村財務官「財務官レベルで緊密に連携することを日米で確認した」
【英国】
ベイリー英中銀総裁は利上げ急がない姿勢示す
判断下すのは時期尚早、市場は利上げを織り込み過ぎている
判断は極めて難しい、真の決定要因は戦争の「継続期間」だ
【ユーロ圏】
ECBは政策金利を据え置く方向で検討
戦争の影響がどれほどか、現時点で明確な答えは得られない
和平交渉中のため被害を最小限に抑えられる可能性もある
【米中関係】
ベッセント米財務長官
イランに関連する取引をした中国の銀行2行に制裁発動を警告
【台湾】
台湾株の時価総額が4兆1400億ドルに達し、英国を抜き世界7位に