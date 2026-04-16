東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【豪州】

雇用統計（3月）10:30

結果 1.79万人

予想 2.00万人 前回 4.97万人（4.89万人から修正）（雇用者数)

結果 4.3%

予想 4.3% 前回 4.3%（失業率)



【中国】

実質 GDP（第1四半期）11:00

結果 5.0%

予想 4.8% 前回 4.5%（前年比)



小売売上高（3月）11:00

結果 1.7%

予想 2.4% 前回 N/A（前年比)



鉱工業生産指数（3月）11:00

結果 5.7%

予想 5.3% 前回 N/A（前年比)



※要人発言やニュース

【日本】

片山財務相「G7で利上げは経済に悪影響、今は様子見との声多かった」

三村財務官「財務官レベルで緊密に連携することを日米で確認した」



【英国】

ベイリー英中銀総裁は利上げ急がない姿勢示す

判断下すのは時期尚早、市場は利上げを織り込み過ぎている

判断は極めて難しい、真の決定要因は戦争の「継続期間」だ



【ユーロ圏】

ECBは政策金利を据え置く方向で検討

戦争の影響がどれほどか、現時点で明確な答えは得られない

和平交渉中のため被害を最小限に抑えられる可能性もある



【米中関係】

ベッセント米財務長官

イランに関連する取引をした中国の銀行2行に制裁発動を警告



【台湾】

台湾株の時価総額が4兆1400億ドルに達し、英国を抜き世界7位に

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