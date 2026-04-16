福岡市教育委員会は１５日、市立中学校・特別支援学校の給食で試行的に月１回、牛乳の代わりにお茶を出す取り組みを始めた。

お茶に親しむ習慣や郷土料理など和食と合う飲み物を提供する食育の観点からの試みで、小学校も６月に開始する。児童・生徒へのアンケートなどを行い、１年間の試行期間を経た上で、今後本格実施につなげたい考えだ。（原聖悟）

今回提供されたのは九州産の緑茶パック（２００ミリ・リットル入り）。初日は福岡の郷土料理「がめ煮」とサバの塩焼きに合わせて用意された。博多区の席田（むしろだ）中学校では、お茶のパックが給食とともに配膳され、生徒らが物珍しそうに飲みながら給食を楽しんでいた。３年の男子生徒（１４）は、「お茶の方が飲みやすくて和食にも合う。水分補給もできていい」と喜んでいた。

市の学校給食を巡っては、昨年主菜が唐揚げ一つだけだったとして批判が寄せられた。市教委は専門家による検討会を実施。メニューに関して柔軟に取り組むよう指摘があり、飲み物については和食の時はお茶などに切り替える意見も議論された。

一方で、牛乳の栄養価は高く、特に成長期に必要とされるカルシウムは約２３０ミリ・グラム含まれている。１５日の給食はカルシウム補給のために小魚を添えたが、計約８０ミリ・グラムと牛乳の半分に満たなかった。

必要な栄養素について市は月単位や１年間の献立を通じて摂取できるようする考え。市教委給食運営課の野原健課長は「栄養素やエネルギーもきちんと確保していく必要がある。現場の意見を踏まえ、献立の工夫の中でしっかり提供していきたい」と話していた。