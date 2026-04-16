人形のような可愛らしい姿が“リアル美少女お父さん”として注目されている、2児の父親でタレントの谷琢磨（48）が「ステキなお父さんになれますように」とつづった、ほほえましい親子ショットを公開し、さまざまな反響が寄せられている。

【映像】“リアル美少女お父さん”娘2人との仲むつまじい親子ショット

モデルやタレント、ミュージシャンなど幅広いジャンルで活動している谷。雑誌の撮影で女性モデルの代役を務めたことがきっかけで、プライベートでも女装ファッションを楽しむようになったという。Xではロリータ風衣装を着た可愛らしい写真の数々や、「この距離で男要素皆無なのやばいやろ」「脳がバグるww性別も年齢もいまだ信じてないですww」と驚きの声が寄せられている姿、さらに娘たちをベビーカーに乗せて散歩する父親としての一面など、さまざまな表情を見せ話題を呼んでいる。

娘2人との仲むつまじい親子ショットに反響

14日の投稿では、「皆さまのおかげでフォロワーさんが13万人を超えました。本当にありがとうございます」と喜びを報告。続けて「子どもたち、そして皆さんが笑顔になれるよう、これからも日々を楽しく歩んでゆこうと思います。ステキなお父さんになれますように」とつづり、2人の娘と写るほほえましい親子ショットを披露した。

ファンからは、「お父さんどこまでいくの！！おめでとうございます！」「かわいい父と娘！」「谷さんの優しいおことばと、かわいいお写真眼福ですよ！」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）