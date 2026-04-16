田中麗奈（45）らが所属する大手芸能事務所テンカラットと、10年11月に声優ユニットとしては初の日本武道館単独ライブを開催した「スフィア」を擁する声優事務所ミュージックレインが共同で新人発掘・育成プロジェクト「OPALIS」（オパリス）を開催する。16日、都内で記者会見を開き、発表した。

OPALISは俳優、声優発掘のみならず、双方のフィールドで活躍できる才能の育成、開花までを一気通貫するプロジェクト。田中、井浦新（51）高良健吾（38）中条あやみ（29）らが所属する芸能プロダクションのテンカラットと、スフィアの戸松遥、豊崎愛生ら人気と実力を兼ね備えた女性声優を輩出し、黎明（れいめい）期から声優アーティスト・ユニットをヒットに導いてきたミュージックレインの2社がタッグを組んで発足し、次世代のハイブリッドな表現者の育成を目指す。

テンカラット所属の中島歩（37）は「一応、僕も10年以上、やってきた。今まで、こういう機会がなかったかな？ というほど自然。声優さん、お笑い芸人、スポーツ選手もいる、総合格闘技のような現場なので、こういう機会は自分の時もあれば良かったなと思います」と、プロジェクトの意義を強調。「気になった人は絶対、参加した方がいいと思います。やらないで後悔することはあっても、やって後悔することはない」とエールを送った。

窪塚愛流（22）は「自分をバカにしないこと。僕は夢、かなえたいことがたくさんあって、自分の世界の中で大口をたたきまくるんですよ。無理かも知れないな…でも、絶対、無理じゃないと思う。怖いですし、ダメだったら、と自分の中で逃げて、やりたい役、こうしたいということも他人に合わせ、自分の色をなくして何しているんだろうというのがダメ」と自身のスタンスを語った。そして「ホームランを打つという気持ちであれば、豊かさを感じられると思う。僕は感じてきたので応援します。頑張ってください」とエールを送った。

第1弾発掘企画として5〜6月に全国でワークショップ、第2弾として6〜10月にオーディションを実施し、選抜された育成メンバーは、定期公演やコンテンツ発信、さまざまなレッスンなどの育成体制の中で、しっかりと基礎を固めながら才能を開花させヒットを目指す。