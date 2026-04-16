テレビプロデューサー佐久間宣行氏が、パーソナリティーを務める15日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0」（水曜深夜3時）に出演。知らない番号からの連絡を明かした。

佐久間氏は「知らない番号から電話があって、福田（放送作家）が『知らない番号じゃないですか』って言ってて、“俺予感するから”って（言って）。出たの。固定電話だったんだけど。『もしもし佐久間さんですか？』って。ある人気飲食店からだったんですよ」と電話の主を明かした。

佐久間氏は「本当に今人気の飲食店からで、俺もそれわかった。『○○（店名）です』って。“あ〜、わかりました”って言ったの。福田はきょとんとしてる。あっち（店）が説明する前に俺が言ったのが『サイトのミスですよね？』って。これどういうことかと言うと、10カ月から1年ぐらい待ちの本当に人気の飲食店が（収録）前日の夜中3時にたまたまホームページを開いたら予約できたの。6月分が開放されてた。で、思ったよ。“絶対予約サイトのミスだろうな”って。予約サイトのミスだろうなってわかったんだけど、でももしかしたら、インバウンド（訪日客）の関係とか、俺の好意的な解釈だよ？ 6月だけこういう試みをしてみたのかもしれない」と希望を込めて予約したことを明かした。

佐久間氏は「で、予約できたと思ったら、翌日ラジオの収録の直前ぐらいに電話かかってきて出たら、『○○（店名）です』って言われたから。“あ〜。犯人が捕まるってこういうときだろうな”って。“わかってました”って感じ。悪いことしてるわけじゃないんだけど、自分から自供しようかなって思って。『○○のサイトですよね？』って言って。『そうなんです』って言ったら、あっちがもう多分俺で300人ぐらい電話してて、ちょっとキレてる。『そうなんですよ。マジでそうなんです』って言ってて。いやでも、俺にはキレるなよ」と笑った。

佐久間氏は「俺は一応予約サイトが空いたから予約しただけの人間だから。（店側が）『じゃあもういいっすよね？ そういうことなんです。すいません！』って切って。『はぁ』ってため息あっちがついてたから、こっから100人ぐらいかけるんだろうけど、きっとね。そうしたら速攻予約のキャンセルのメールが来て」と語った。